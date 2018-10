Empfehlung - Pflegebeitrag soll steigen - Arbeitgeber für Beitragsbremse

dpaBerlin Die Beitragszahler sollen ab 1. Januar 2019 tiefer für die Pflegeversicherung in die Tasche greifen müssen. Das Bundeskabinett will dafür an diesem Mittwoch eine Erhöhung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte beschließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/pflegebeitrag-soll-steigen-arbeitgeber-fuer-beitragsbremse-260010.html