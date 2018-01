Empfehlung - Peter gibt Grünen-Vorsitz auf

dpaBerlin. Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter stellt sich nicht erneut zur Wahl für die Parteispitze. Grund dafür sei die Kandidatur der niedersächsischen Landtags-Fraktionschefin Anja Piel, schrieb die 52-Jährige in einem Brief an ihre Partei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/peter-gibt-gruenen-vorsitz-auf-220976.html