Pence: Hoffnung auf Gespräche Israels mit Palästinensern

dpaJerusalem. Pence wurde am Montag mit militärischen Ehren in der Residenz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu empfangen. Er sagte, er wolle mit Netanjahu über Chancen für einen Frieden sprechen. US-Präsident Donald Trump sei überzeugt gewesen, dass seine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels eine Gelegenheit für neue Friedenverhandlungen schaffen werde. „Ich bin voller Hoffnung, dass ein neues Zeitalter anbrechen wird, in dem es neue Gespräche über die friedliche Lösung des jahrzehntealten Konflikts geben wird“, sagte Pence.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/pence-hoffnung-auf-gespraeche-israels-mit-palaestinensern-222673.html