Pegelstände sinken, aber keine Entwarnung in Texas

Vor einer Woche traf der Sturm „Harvey“ in Texas an Land, er verwandelte die Region in ein Katastrophengebiet. Noch immer gibt es für die Menschen in den überschwemmten Gegenden keine Entwarnung. Und über dem Atlantik kündigt sich schon der nächste Hurrikan an.