Empfehlung - Pegelstände am Rhein sinken

dpaKöln. In Düsseldorf wurde der Höchststand mit 8,38 Metern gegen 1 Uhr in der Nacht erreicht - um 6 Uhr am Morgen war das Wasser dort schon um zwei Zentimter gesunken, wie der Hochwassermeldedienst Rhein in Mainz angab. In Köln, wo der Höchststand bereits am Montagnachmittag erreicht worden war, lag die Marke demnach um 5.00 Uhr bei 8,72 Metern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/pegelstaende-am-rhein-sinken-221092.html