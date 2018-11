Empfehlung - Patientenmörder Niels Högel will vor Gericht aussagen

Der wegen Mordes angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel will sich erstmals vor Gericht zu dem Tod etlicher Patienten am Klinikum Oldenburg äußern. Der heute 41-Jährige soll dort und in Delmenhorst 100 Patienten umgebracht haben.