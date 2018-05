Empfehlung - Parlamentswahl im Irak: Schiit Al-Sadr auf Siegeskurs

dpaBagdad. Bei der Parlamentswahl im Irak wird ein Sieg des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr immer wahrscheinlicher. Seine Liste Sairun liegt nach vorläufige Ergebnissen in sechs von 16 ausgezählten Provinzen in Führung, wie die Wahlkommission in Bagdad am Montagabend mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/parlamentswahl-im-irak-schiit-al-sadr-auf-siegeskurs-236060.html