Empfehlung - Papst in Osterbotschaft: Vernichtung in Syrien stoppen

dpaRom. Papst Franziskus hat angesichts der blutigen Unruhen im Gazastreifen und des „schier endlosen Krieges in Syrien“ mehr Anstrengungen für Frieden gefordert. In Syrien mahnte er ein Ende der „Vernichtung“ an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/papst-in-osterbotschaft-vernichtung-in-syrien-stoppen-230993.html