dpaRom. An Ostern erinnert der Papst an die Auferstehung Jesu Christi. Es ist das zentrale Fest für Christen in aller Welt. Der Segen „Urbi et Orbi“ gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet „Der Stadt und dem Erdkreis“ und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gespendet. Für das Osterfest wird der Petersplatz mit rund 50 000 Blumen geschmückt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/papst-feiert-ostermesse-und-spendet-segen-urbi-et-orb-230993.html