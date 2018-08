Empfehlung - Panzerknacker schlagen wieder häufiger zu

dpaWiesbaden/Berlin Panzerknacker schlagen in Deutschland wieder häufiger zu: Kriminelle sprengten im ersten Halbjahr nach Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) in 187 Fällen Geldautomaten, um an Bares zu kommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/panzerknacker-schlagen-wieder-haeufiger-zu-246257.html