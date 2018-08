Empfehlung - Orca-Mutter trennt sich nach 17 Tagen von ihrem toten Kalb

dpaFriday Harbor Das teilten die Wissenschaftler vom Center for Whale Research in der US-Stadt Friday Harbor am Wochenende mit. Die herzzerreißenden Bilder aus den Gewässern am nördlichsten Zipfel der US-Westküste waren um die Welt gegangen. Das Kalb war nicht einmal eine Stunde alt geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/orca-mutter-trennt-sich-nach-17-tagen-von-ihrem-toten-kalb-246425.html