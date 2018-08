Empfehlung - Ohne neue Beweise keine Ermittlungen gegen SS-Mann

dpaLudwigsburg Das gegen den Mann geführte Verfahren wegen Beihilfe zum Mord sei Mitte 2016 aus Mangel an Beweisen von der Staatsanwaltschaft Würzburg eingestellt worden. Sollten sich keine neuen Beweise ergeben, bleibe der heute 95-Jährige ein „nicht mehr Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren in Deutschland“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Jens Rommel, am Dienstag in Ludwigsburg. Eine Einstellung solcher Verfahren sei aber „nichts für die Ewigkeit“, sollten sich neue Beweise ergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ohne-neue-beweise-keine-ermittlungen-gegen-ss-mann-247245.html