Empfehlung - Oettinger will von EU-Staaten mehr Geld für Haushalt

dpaBrüssel. EU-Kommissar Günther Oettinger will Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten von 2021 an zu höheren Einzahlungen in den europäischen Haushalt bewegen. Dies sagte Oettinger am Montag bei einer Konferenz zur EU-Finanzplanung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/oettinger-will-von-eu-staaten-mehr-geld-fuer-haushalt-221057.html