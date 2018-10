Empfehlung - Öko-Suchmaschine Ecosia will Hambacher Forst kaufen

dpaBerlin Ein Angebot über eine Million Euro für die verbliebenen 200 Hektar Wald habe das im Umweltschutz engagierte Unternehmen am frühen Dienstagmorgen per Fax an RWE geschickt, sagte Génica Schäfgen von Ecosia. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Das Angebot sei gültig bis zum 31. Oktober, heißt es in dem Schreiben an RWE-Chef Rolf Martin Schmitz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/oeko-suchmaschine-ecosia-will-hambacher-forst-kaufen-259854.html