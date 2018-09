Empfehlung - NRW-Grüne verlegen Parteitag an Hambacher Forst

dpaDüsseldorf/Kerpen Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben ihren Landesparteitag mit zahlreichen Delegierten am 7. Oktober an den Hambacher Forst verlegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nrw-gruene-verlegen-parteitag-an-hambacher-forst-249427.html