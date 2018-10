Empfehlung - Norwegische Jury verkündet Friedensnobelpreisträger

dpaOslo Wer hat im vergangenen Jahr am meisten für den Frieden auf der Welt getan? Diese Frage muss die Jury für den Friedensnobelpreis heute in Oslo beantworten. Anders als in den Vorjahren sehen Friedensforscher diesmal keine eindeutigen Favoriten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/norwegische-jury-verkuendet-friedensnobelpreistraeger-259168.html