Empfehlung - Noch drei Gefangene auf der Flucht

dpa/bbBerlin. Nach der Flucht von neun Berliner Strafgefangenen bleiben nur noch drei von ihnen einstweilen verschwunden. In der Berliner Strafanstalt Plötzensee meldeten sich am Mittwochabend zwei Häftlinge zurück, die am 28. Dezember dort ausgebrochen waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/noch-drei-gefangene-auf-der-flucht-220470.html