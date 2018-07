Empfehlung - Nitrat im Grundwasser wird Fall für die deutsche Justiz

dpaBerlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will vor Gericht einen besseren Schutz des deutschen Grundwassers vor Nitrat aus der Landwirtschaft erstreiten. Die Klage und eine ausführliche Begründung seien beim Oberlandesgericht in Berlin eingereicht, teilte die DUH in Berlin mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nitrat-im-grundwasser-wird-fall-fuer-die-deutsche-justiz-243297.html