Empfehlung - Niedersachsen nimmt Kurs auf Neuwahl

dpaHannover. In der Regierungskrise in Niedersachsen hat der Landtag die Weichen für eine rasche vorgezogene Wahl gestellt. Alle Fraktionen sprachen sich bei einer Sondersitzung des Landesparlaments in Hannover dafür aus, die Abstimmung am 15. Oktober abzuhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/niedersachsen-nimmt-kurs-auf-neuwahl-203197.html