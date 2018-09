Empfehlung - Nicht nur Kosmetik: Mikroplastik hat viele Verursacher

dpaOberhausen Mit jedem Schritt geben Fußgänger Mikroplastik in die Umwelt ab. Rund 100 Gramm Abrieb von den Schuhsohlen sollen es pro Kopf und Jahr in Deutschland sein, wie Forscher des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen errechnet haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nicht-nur-kosmetik-mikroplastik-hat-viele-verursacher-248933.html