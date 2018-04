Empfehlung - Neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst

dpaBerlin. Schwerpunkte waren Hessen und Sachsen. Von Sonntag an soll in Potsdam weiter verhandelt werden. In Frankfurt fielen am Freitagmorgen Straßenbahnen und U-Bahnen aus, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Zudem sollen die Müllabfuhr, Kitas, Krankenhäuser und die Stadtverwaltung betroffen sein. Auch in weiteren Städten und Kreisen Hessens wurde zum Streik aufgerufen. In Frankfurt und Hanau werden nach Angaben von Verdi am Vormittag mehrere Tausend Beschäftigte zu Demonstrationszügen und Kundgebungen erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/neue-warnstreiks-im-oeffentlichen-dienst-232373.html