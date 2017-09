Empfehlung - Neue Staubsauger-Vorgaben und besseres Carsharing

dpaBerlin. Ebenfalls vom 1. September an dürfen nur noch Staubsauger mit einer Leistung von unter 900 Watt im Handel verkauft werden. Zu den Neuerungen vom kommenden Monat an gehört ferner, dass Sportanlagen künftig auch abends und an Sonn- und Feiertagen besser genutzt werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/neue-staubsauger-vorgaben-und-besseres-carsharing-205908.html