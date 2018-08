Empfehlung - Neue Massenproteste gegen Regierung in Rumänien

dpaBukarest Tausende Rumänen haben am Samstagabend erneut in mehreren Städten des Landes gegen die sozialliberale Regierung in Bukarest und Korruption in Rumänien protestiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/neue-massenproteste-gegen-regierung-in-rumaenien-246253.html