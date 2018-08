Empfehlung - Netzagentur-Chef räumt Verzögerungen bei Netzausbau ein

dpaBonn/Berlin „Es ist schon richtig, dass wir bei einer Reihe von Leitungen nicht im Zeitplan liegen“, sagte Homann dem Radiosender Bayern 2. „Das betrifft insbesondere Leitungen, die schon 2009 sozusagen in Gang gebracht worden sind in der Planung. Da gibt es Rückstände.“ In anderen Bereichen seien sie jedoch „durchaus im Plan“. „Aber insgesamt gilt sicherlich, dass der Netzausbau nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das wünschen würden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/netzagentur-chef-raeumt-verzoegerungen-bei-netzausbau-ein-246454.html