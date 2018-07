Empfehlung - Nächste Woche wohl heißester Tag

dpaOffenbach. „Die Grenze sind die Mittelgebirge, also etwa eine Linie von der Eifel bis zum Erzgebirge“, so Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Den heißesten Tag des Jahres erwarten die Meteorologen am kommenden Donnerstag. Dann könnten die Temperaturen über 35 Grad klettern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/naechste-woche-wohl-heissester-tag-243757.html