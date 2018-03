Empfehlung - Nach Schnee an Ostern über 20 Grad am Dienstag

dpaOffenbach. Dazu scheint vielerorts auch die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dagegen bleibt es in der Nordwesthälfte auch am Dienstag meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. An der Küste steigt das Thermometer auf lediglich neun Grad.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nach-schnee-an-ostern-ueber-20-grad-am-dienstag-230932.html