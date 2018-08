Empfehlung - Nach Gewittertief weiter Einschränkungen im Zugverkehr

dpaOffenbach/Berlin Nach den Unwettern vom Donnerstag ist der Zugverkehr in Deutschland weiter eingeschränkt - vor allem im Norden. Auf mehreren Fernverkehrsverbindungen müssten Passagiere am Freitagmorgen mit Verspätungen in Folge der Störungen rechnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nach-gewittertief-weiter-einschraenkungen-im-zugverkehr-246034.html