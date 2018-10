Empfehlung - Nach Brand: Wieder Züge auf Schnellstrecke Köln-Frankfurt

dpaSiegburg/Montabaur Der erste Zug startete am Samstag um 4.22 Uhr von Köln in Richtung München. Die Deutsche Bahn bestätigte den Start. Zunächst fahren die Züge in dem betroffenen Bereich, der zwischen Siegburg/Bonn und Montabaur liegt, eingleisig. Dadurch verlieren die Züge Zeit und es kommt zu Ausfällen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nach-brand-wieder-zuege-auf-schnellstrecke-koeln-frankfurt-261730.html