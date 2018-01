Nach Attentat auf Deutsche in Istanbul: Urteil erwartet

Ein Selbstmordattentäter riss im Januar 2016 zwölf Deutsche im Istanbuler Stadtteil Sultanahmet mit in den Tod. Auftraggeber soll die Terrormiliz IS gewesen sein. 26 Angeklagte stehen als Helfer in Istanbul vor Gericht - nun wird ein Urteil erwartet.