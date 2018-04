Empfehlung - Nach Amokfahrt in Münster: Verletzte weiter in Lebensgefahr

dpaMünster. Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster schweben laut Polizei noch zwei der Verletzten in Lebensgefahr. Insgesamt waren bei der blutigen Tat am Samstagnachmittag etwa 20 Menschen verletzt worden. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/nach-amokfahrt-in-muenster-verletzte-weiter-in-lebensgefahr-231894.html