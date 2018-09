Empfehlung - Mutmaßliches Opfer von Kavanaugh fordert FBI-Untersuchung

dpaWashington Das schrieben ihre Anwälte in einem Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses, Chuck Grassley, der mehreren US-Medien vorlag. Eine gründliche Untersuchung durch die Bundespolizei ermögliche eine unparteiische Beurteilung der Fakten, heißt es in dem Schreiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mutmassliches-opfer-von-kavanaugh-fordert-fbi-untersuchung-251122.html