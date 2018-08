Empfehlung - Mutmaßlicher Mörder von Tramperin in deutschem Gefängnis

dpaBayreuth Der mutmaßliche Mörder der trampenden Studentin Sophia L. ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer sitze seit Freitag in einem Gefängnis in Oberfranken, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mutmasslicher-moerder-von-tramperin-in-deutschem-gefaengnis-248450.html