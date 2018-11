Empfehlung - Mord an Rentner in Wittenburg: Ex-Pfleger verdächtig

dpaWittenburg Nach dem Mord an einem Rentner in Wittenburg ist das Motiv für die Tat weiter unklar. Der Tatverdächtige schweige bisher zu den Vorwürfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, ein Verteidiger wurde ihm beigeordnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mord-an-rentner-in-wittenburg-ex-pfleger-verdaechtig-266993.html