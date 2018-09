Empfehlung - Mönche gründen Tochter-Kloster in Ostdeutschland

dpaNeuzelle Die Kloster-Niederlassung gehört zur Abtei Heiligenkreuz in Österreich, von dort wurden sechs Gründungsmönche nach Ostdeutschland entsandt. Im Umfeld von Neuzelle soll eine neue Klosteranlage gebaut werden. Der Ort ist noch unbekannt. Neuzelle liegt südlich von Frankfurt (Oder) im Grenzgebiet zu Polen. Klostergründungen oder Niederlassungen wie jetzt in Neuzelle sind in Deutschland selten geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/moenche-gruenden-tochter-kloster-in-ostdeutschland-248604.html