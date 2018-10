Mögliche Sprengstoffpakete an Clintons und Obamas abgefangen

Bald stehen in den USA Kongresswahlen an, die politische Stimmung ist aufgeheizt. Nun tauchen Pakete mit möglichen Sprengsätzen auf, geschickt an politische Figuren wie die Clintons und die Obamas. In New York wird ein Bürogebäude geräumt. Was steckt dahinter?