Empfehlung - Mitten im Streit um Maaßen: Nahles muss Wahlkampf machen

dpaMünchen In München nimmt sie am Vormittag an einer gemeinsamen Sitzung der Fraktionsvorstände aus dem Bundestag und dem Landtag teil. Danach ist ein gemeinsames Statement mit der bayerischen SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen geplant.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mitten-im-streit-um-maassen-nahles-muss-wahlkampf-machen-251867.html