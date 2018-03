Empfehlung - Mit einer eiskalten Nacht geht es ins Frühjahr

dpaBerlin. Mit einer eiskalten Nacht hat in Deutschland der meteorologische Frühling begonnen. So fielen die Temperaturen im Erzgebirge am Morgen auf bis zu minus 18 Grad, wie auf der Internetseite des Wetterdienstes Kachelmannwetter zu sehen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mit-einer-eiskalten-nacht-geht-es-ins-fruehjahr-227418.html