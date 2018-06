Empfehlung - Mindestens sieben Tote bei Erdrutschen in Vietnam

dpaHanoi. Schwere Regenfälle hatten am Wochenende die Erdrutsche und Überschwemmungen in mehreren Provinzen im Norden des Landes ausgelöst. Allein in der ärmsten Provinz Vietnams, in Lai Chau, starben fünf Menschen, wie der Katastrophenschutz meldete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mindestens-sieben-tote-bei-erdrutschen-in-vietnam-240727.html