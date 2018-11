Empfehlung - Mindestens 50 Tote nach schwerem Anschlag in Kabul

dpaKabul Bei einer schweren Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Weitere mindestens 72 Menschen seien am Dienstag verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh. Weitere Verwundete würden in Lebensgefahr schweben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mindestens-50-tote-nach-schwerem-anschlag-in-kabul-267322.html