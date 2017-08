Empfehlung - Millionenschaden bei Feuer auf Gestüt

dpaSt. Johann. Ein Großbrand auf dem Gestütshof St. Johann in Baden-Württemberg hat einen Schaden von rund zwei Millionen Euro angerichtet. Eine denkmalgeschützte Lagerhalle, in der 100 Tonnen Getreide lagen, brannte in der Nacht zum Mittwoch nieder, wie die Polizei am Morgen mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/millionenschaden-bei-feuer-auf-gestuet-203821.html