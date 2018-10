Empfehlung - Millionen Menschen von Armut oder Ausgrenzung bedroht

dpaWiesbaden Das berichtete Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden unter Berufung auf die EU-weite Erhebung „Leben in Europa“ (EU-SILC). Damit ist der Wert binnen einen Jahres leicht gesunken, im Jahr 2016 waren hierzulande noch 16 Millionen Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, das war ein Anteil von 19,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung. In der gesamten EU lag der Anteil im Jahr 2017 bei 22,5 Prozent (2016: 23,5 Prozent).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/millionen-menschen-vonarmut-oder-ausgrenzung-bedroht-263683.html