Empfehlung - Milliarden-Paket für Familien: Entlastung ab 2019

dpaBerlin. Mit einem milliardenschweren Entlastungspaket sollen Familien in Deutschland vom nächsten Jahr an 200 Euro und mehr zusätzlich in der Tasche haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/milliarden-paket-fuer-familien-entlastung-ab-2019-240953.html