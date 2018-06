Empfehlung - Milliarden-Entlastung für Familien ab 2019

dpaBerlin. Mit einem milliardenschweren Paket sollen Familien in Deutschland finanziell entlastet werden und mehr Geld in der Tasche haben. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/milliarden-entlastung-fuer-familien-ab-2019-240953.html