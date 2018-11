Empfehlung - Meuthen führt AfD in die Europawahl

dpaMagdeburg Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen führt seine Partei in die Wahl zum Europaparlament. Die Europawahlversammlung der AfD wählte ihn am Freitag in Magdeburg mit rund 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den ersten Listenplatz. Er war der einzige Kandidat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/meuthen-fuehrt-afd-in-die-europawahl-266533.html