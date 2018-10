Empfehlung - Meteorologen erwarten milde Herbsttage und frostige Nächte

dpaOffenbach In Küstennähe gehen zu Tagesbeginn auch einzelne Schauer nieder, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach mitteilen. Im Laufe des Tags gewinnt aber die Sonne in weiten Teilen des Landes die Oberhand. Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad, im Bergland steigen die Temperaturen höchstens auf 12 Grad.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/meteorologen-erwarten-milde-herbsttage-und-frostige-naechte-258933.html