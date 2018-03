Messerattacke: Lebenslange Haft für Hamburger Attentäter

Am Morgen trank Ahmad A. noch Tee mit einem Mitbewohner, nur wenige Stunden später wollte er so viele Christen wie möglich töten: In einem Supermarkt in Hamburg stach der abgelehnte Asylbewerber zu. Für die Opfer war es ein Angriff aus dem Nichts - so das Gerichtsurteil.