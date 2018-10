Empfehlung - Mesale Tolu will an Prozess in Istanbul teilnehmen

dpaIstanbul Knapp zwei Monate nach ihrer Ausreise aus der Türkei wird die deutsche Journalistin Mesale Tolu voraussichtlich an der Fortsetzung ihres Prozesses am Dienstag in Istanbul teilnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mesale-tolu-will-an-prozess-in-istanbul-teilnehmen-260960.html