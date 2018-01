Empfehlung - Merkel will mehr Tempo bei Innovationen in Deutschland

dpaBerlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD rasch zum Erfolg führen. Die CDU-Vorsitzende bezeichnete das Sondierungsergebnis von Union und SPD am Freitagabend in Greifswald als guten Rahmen für den Koalitionsvertrag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/merkel-will-mehr-tempo-bei-innovationen-in-deutschland-223311.html