Empfehlung - Merkel weist Schulz-Vorwurf der Abgehobenheit zurück

dpaBerlin. Sie versuche, ihrem Amtseid „wirklich gerecht zu werden - dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen“, sagte Merkel am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. „Und das bedeutet: Den Menschen im Lande zu dienen.“ Sie übe ihr Amt gerne aus. Daher verstehe es sich von selbst, dass sie im Wettbewerb mit dem SPD-Chef stehe. Sie stelle sich im Wahlkampf den Menschen, diese müssten dann am 24. September ihre Entscheidung treffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/merkel-weist-schulz-vorwurf-der-abgehobenheit-zurueck-205270.html