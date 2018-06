Empfehlung - Merkel und Seehofer treffen sich am Abend im Kanzleramt

dpaBerlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer wollen bei einem Treffen unter vier Augen am Abend versuchen, ihren erbitterten Asylstreit zu entschärfen. Nach dpa-Informationen hat sich der Bundesinnenminister am Abend zunächst mit seinen Experten in Ministerium besprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/merkel-und-seehofer-treffen-sich-am-abend-im-kanzleramt-241360.html